All’Olimpico di Torino match decisivo per la Champions: Gattuso all’ultima spiaggia

Chi l’avrebbe mai detto che a cinque gornate dalla fine, il Torino di Mazzarri, sarebbe stato in piena corsa all’ultimo posto valido per la massima competizione europea. Sono infatti solo tre i punti che separano i granata dal 4° posto in campionato, occupato per l’appunto proprio dal Milan di Gattuso. I rossoneri sono riusciti, grazie alle frenate delle inseguitrici, a mantenere la 4^ posizione nonostante la carenza di risultati dell’ultimo periodo, dovuta per lo più all’esaurimento totale di energie. L’unico, infatti, con il serbatoio non a ancora a secco, è Paquetà, che farà il suo ritorno in campo domenica a Torino dopo l’ifortunio ricevuto contro l’Udinese. Stringerà ancora i denti invece Kessie (per mancanza di alternative), mentre al centro del campo è in corso un ballottaggio tra Biglia e Bakayoko. In difesa, infine, Conti è in vantaggio su Abate per una maglia da terzino, visto che Davide Calabria ha finito anzitempo la propria stagione.

Questa la probabile formazione rossonera:

(4-3-3)

Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romangoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

All. Gennaro Gattuso