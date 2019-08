Prima conferenza stampa pre-gara per il tecnico del Trapani Calcio Francesco Baldini che, dopo aver terminato la rifinitura, ha voluto parlare ai giornalisti presenti della sfida di domani contro il Piacenza e ha voluto parlare dell’incidente di Corapi.

LE PAROLE DELL’ALLENATORE DEL TRAPANI CALCIO

“Corapi? Non conosco la diagnosi in questo momento perché è ancora ricoverato, mi dispiace moltissimo per Ciccio. L’unica sicurezza che avevo era il centrocampo, ora devo rifare tutto e mi riservo un po’ di tempo per pensare alla formazione di domani. Piacenza? E’ una squadra che non ha cambiato molto il sistema di gioco e due mesi fa era senza giocatori titolari. Io preferisco guardare la mia di squadra e non quelle avversarie ma so che abbiamo visionato qualche partita, anche se è difficile visto che i ritiri stanno finendo adesso. Cosa dobbiamo aspettarci dalla mia squadra? Che diano il 110% davanti al proprio pubblico e che siano concentrati per la partita. Ho voluto espressamente che nessuno, dei miei ragazzi, portasse la sua famiglia in Trentino perché quando si lavora si lavora. Terzino destro? Valuterò alcune scelte, potrei anche impiegare Martina e Cauz. Deciderò domani. Martina? E’ un giocatore che sto valutando. Vogliamo vedere se è il caso di tenerlo con noi o mandarlo in prestito in Lega Pro. Chi prenderà il posto di Corapi? Il ruolo di Ciccio sarà coperto da Colpani. Il programma? Se passiamo, ci prepareremo per affrontare due volte l’Ascoli, altrimenti disputeremo amichevoli prima del debutto sempre con i marchigiani”.

Foto fonte: Trapani Calcio

Link correlati:

Trapani Calcio, numerazione delle maglie per la Coppa Italia: le ultime

COPPA ITALIA – Il Piacenza si prepara per Trapani ma riceve una brutta sorpresa: le ultime

Coppa italia Secondo Turno Il Programma