Un altro passo fondamentale per il Trapani Calcio. La società granata, dopo averlo ufficializzato di mattina, ha presentato il neo Direttore Generale Giuseppe Mangiarano. Presenti alla conferenza stampa, il Presidente Giorgio Heller e l’Amministratore Delegato Lorenzo Giorgio Petroni.

CONFERENZA STAMPA DI HELLER E PETRONI: PRESENTATO IL NEO DG DEL TRAPANI CALCIO

Heller: “Sono contento che avete risposto in massa a questa conferenza stampa. Oggi è un grande passo per la società perché, rappresenteremo tutta la Sicilia in serie B. Accanto a me, ci sono l’AD Lorenzo Giorgio Petroni che ha lavorato a 360 gradi per il Trapani Calcio e il nuovo Direttore Generale Giuseppe Mangiarano. Lo ringrazio per aver accettato l’incarico, lui ha avuto esperienza nelle società di grosso calibro come Milan e Inter. L’obiettivo del Trapani, è la salvezza, altri obiettivi li lascio pensare a voi”.

Petroni: “Sono contento di questo nuovo incarico, perché è la prima volta che mi presento. Ho lavorato molto in questi giorni per il Trapani Calcio, insieme al Dottor Mangiarano. Rappresenteremo la Sicilia a livello nazionale e siamo orgogliosi di questo e dobbiamo far restare il Trapani in serie B. Direttore sportivo? Rompiamo subito gli indugi. Il Direttore Sportivo è Raffaele Rubino e verrà ufficializzato nelle prossime ore. Mercoledì verrà ripresentato alla stampa. Il responsabile del settore giovanile? Sarà Alessandro Porchia. La richiesta di ripescaggio del Padova? Penso che la Co.vi.so.c ha già risposto. I requisiti di onorabilità li abbiamo inviati, ed è tutto apposto. Non sono preoccupato della loro richiesta”.

Mangiarano: “Sono felice di questo nuovo incarico. Ringrazio i dipendenti del Trapani che hanno aiutato questa società a iscriversi. E mi preme ringraziare il Presidente Heller, l’Amministratore Delegato Lorenzo Petroni e il padre Fabio Petroni per avermi incaricato come nuovo Direttore Generale. Da oggi Trapani parlerà di calcio giocato, bisogna chiudere definitivamente questa storia dei problemi societari. La sentenza del 12 Luglio, vale per tutte le squadre di B, quindi il Padova doveva solo preoccuparsi se il Trapani non veniva ammesso ma, la Co.vi.so.c ha già detto la sua e i requisiti, previsti dal Regolamento, li abbiamo già mandati. Adesso bisogna mantenere l’equilibrio per rispetto dei tifosi e della squadra. Mi assumo la responsabilità di tutto perché sapevo di iniziare in ritardo. Settore giovanile? Non toccherò nulla di tutto ciò. Ho già detto che loro devono continuare nel loro lavoro. Rubino? E’ già a lavoro e ha un budget specifico da rispettare. Mercoledì vi spiegherà qual’è la sua idea. Campagna abbonamenti? Partirà a breve. Personale amministrativo? Ho già chiesto a loro di continuare nel loro lavoro. Com’è stato essere il segretario generale? Esperienza incredibile, sono cresciuto molto su questo aspetto. Passare da segretario a Direttore è un grande passo per me. Ringrazio il Dottor Fassone e Mirabelli per l’aiuto che mi hanno dato. Il ritiro? Lo sceglierà il Direttore Rubino. Sponsor? Le aziende sono state chiamate e hanno risposto presente. Abbiamo intavolato delle trattative ma, per chiudere il contratto, ci vuole ancora un po’ di tempo”.