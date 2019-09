Altra giornata di allenamento per il Trapani Calcio, in vista della trasferta insidiosa del Piercesare Tombolato di Cittadella. Dopo la fine del mercato, la squadra non ha più distrazioni e, come detto sia dal Direttore Rubino che dal Presidente Heller, deve cercare di concentrarsi sul campo e crescere. L’ultimo match tra le due squadre risale al 28 Febbraio 2017 quando vinse la formazione di casa per 3-2. Domani rifinitura e conferenza stampa di Baldini.

CONFERENZA PRE-GARA DELL’ALLENATORE DEL TRAPANI CALCIO

“Vigilia #CittadellaTrapani

Si terrà domani (13 settembre) alle 12 la consueta conferenza stampa pregara di mister Francesco #Baldini”

ARRIVA ARCOLEO ALLA CORTE DI HELLER: SI ASPETTA L’UFFICIALITA’

Sebbene sia stato visto alla presentazione delle nuove maglie alla Tonnara di Bonagia e scritto dal Giornale Di Sicilia, Ignazio Arcoleo sarà il nuovo team manager del Trapani Calcio. Una figura molto conosciuta dall’ambiente granata in quanto, è stato giocatore e allenatore dei granata. Questa figura ha destato perplessità da parte di alcuni tifosi e gioia da parte di altri tifosi. Ci saranno tante domande in merito all’arrivo di Arcoleo ma, aspettiamo l’ufficialità.