Dopo la bella vittoria in quel di La Spezia, il Trapani Calcio ha effettuato gli allenamenti nella giornata di lunedì e martedì in vista dell’impegno casalingo con la Juve Stabia. E’ iniziata la lenta risalita verso l’obiettivo e per far ciò, la formazione granata, vuole la sua prima vittoria in casa contro una formazione in netta crisi e desiderosa di uscire dal tunnel.

COME SI PREPARA IL TRAPANI CALCIO A QUESTA DELICATA SFIDA?

Lunedì, la formazione di Baldini ha affrontato la squadra Primavera guidata dal mister Scurto. Il match è finito 5-1. I gol sono stati siglati da Golfo (doppietta), Scaglia (doppietta) e Gancitano. Oggi, la squadra, farà l’allenamento pomeridiano alle 18 e ciò, si ripeterà fino alla rifinitura di venerdì pomeriggio.

