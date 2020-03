Ripresa degli allenamenti per il Trapani Calcio, in vista della sfida di sabato pomeriggio contro l’Empoli al Castellani. Una sfida di vitale importanza per la formazione granata vista la vittoria di martedì contro la Virtus Entella.

LE MOSSE DI CASTORI SI CHIAMANO EVACUO E ODJER

Una novità che potremmo vedere già sabato in Toscana sarà l’impiego di Evacuo e Odjer. I due giocatori, hanno letteralmente cambiato la partita di martedì del Provinciale facendo vincere il Trapani Calcio. Il tecnico ha intenzione di riproporli. Con molta probabilità saranno assenti Martina, Canino, Del Prete e Moscati. Ritorna tra i convocati Luperini.

MATCH A PORTE CHIUSE PER IL TRAPANI CALCIO

La squadra granata, sabato, come per le prossime gare giocherà a porte chiuse per la situazione che si è venuta a creare per il Coronavirus. Nelle prossime due gare in casa, non ci sarà il pubblico che dovrà guardare la partita da casa fino al 3 aprile.