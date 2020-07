A distanza di anni, Trapani-Pescara si ritrovano allo Stadio Provinciale. Sarà una sfida molto diversa rispetto al passato. Il Trapani Calcio di Castori si vuole aggrappare al quel briciolo di speranza per tentare, almeno, di agganciare i playout (attendendo notizie del ricorso per i due punti di penalizzazione. Il Pescara del neo tecnico Andrea Sottil (era uno dei nomi gettonati per la panchina granata), dovrà cercare di ottenere i tre punti matematici per la salvezza. Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

LE PROBABILI SCELTE DI CASTORI PRIMA DI TRAPANI-PESCARA

L’allenatore del Trapani Calcio, Fabrizio Castori dovrà rinunciare a Coulibaly per squalifica; Strandberg e Moscati per infortunio. Rientra i convocati l’ex Pettinari che dovrebbe farcela a giocare dal primo minuto. La probabile formazione è un 3-5-2. Carnesecchi in porta; Pirrello, Pagliarulo, Buongiorno in difesa; Kupisz, Luperini, Odjer, Colpani e Grillo. In attacco, Dalmonte e Pettinari. Nel caso quest’ultimo non c’è la fa e pronto a giocare Piszczek.

LE PROBABILI SCELTE DI SOTTIL PRIMA DI TRAPANI-PESCARA

L’allenatore del Pescara, Andrea Sottil, dovrà rinunciare a Galano e Kastanos per squalifica; Di Grazia, Tumminello, Marafini, Bojinov per infortunio. Rientra Campagnaro tra i convocati. La probabile formazione sarà un 3-4-2-1. Fiorillo in porta; difesa a tre con Bettella; l’ex Scognamiglio e Del Grosso. A centrocampo giocano Zappa, Busellato, Memushaj e Masciangelo. Sulla trequarti giocano Clemenza e Bocic al suppporto dell’unica punta Maniero.

TRAPANI-PESCARA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pirello, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Luperini, Odjer, Colpani, Grillo; Dalmonte, Pettinari. All. Castori. A disposizione: Kastrati, Stancampiano, Aloi, David, Canino, Evacuo, Fornasier , Martina, Scaglia, Taugourdeau, Jakimovski, Scognamillo, Piszczek, Filì

Pescara (3-4-1-2): Fiorillo, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Busellato, Memushaj, Masciangelo; Clemenza, Bocic; Maniero. All. Sottil. A disposizione: Alastra, Farelli, Balzano, Campagnaro, Elizalde, Crecco, Bruno, Melegoni, Palmiero, Borrelli, Pavone, Pucciarelli, Drudi

