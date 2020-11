La Nazionale al Mapei Stadium – Italia Polonia probabili formazioni

Partita fondamentale quella di stasera al Mapei Stadium. Gli azzurri si giocano il primo posto del girone con la Polonia. In caso di vittoria gli azzurri avrebbero lo scontro diretto a favore, e pertanto, martedì’ diciotto Novembre, basterebbe un pareggio con la Bosnia per assicurarsi il primo posto nel girone e la partecipazione agli spareggi per la vittoria dell’UEFA Nations League. Inoltre, se l’Italia dovesse vincere la competizione, avrebbe assicurato un posto agli spareggi per la qualificazione mondiale.

Quindi, in caso di disastro totale nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, gli azzurri avrebbero un’ancora di salvezza non indifferente. Ma il ruolino di marcia della Nazionale di Mancini. Due sole sconfitte in cinquanta partite ufficiali (l’ultima risale a due anni fa contro il Portogallo), poi record di vittorie nel girone di qualificazione. Inoltre con l’Italia testa di serie non dovrebbero esserci sorprese. L’unico rischio, al momento, è quello della Germania, ma un girone come quello della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia è impensabile, soprattutto guardando i risultati.

Tornando alla partita. Insigne e Donna umma tornano titolari, mentre Kean, infortunato, ha dovuto lasciare il posto ad Okaka. Inoltre Immobile, a causa del caos dei tamponi della Lazio, non è sarà a disposizione del tecnico azzurro. La stesso C. T. seguirà gli azzurri da casa in quanto ancora positivo al Covid 19 (evidentemente continua a seguire i telegiornali), e probabilmente lo farà anche Martedì prossimo. Di conseguenza ci sarà ancora Evani in panchina. Belotti sarà il centro dell’attacco azzurro, mentre Jorginho sarà di nuovo il perno di centrocampo. Totalmente nuova la difesa con Florenzi, Bastoni, Acerbi ed Emerson. Questa la formazioni che cercherà di strappare a Lewandoski e compagnia il primo posto nel girone.

Di seguito le probabili formazioni: Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Emerson; Locatelli, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Polonia: (4-3-1-2): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Szymanski, Krychowiak, Grosicki; Moder, Zielinski; Lewandowski.

