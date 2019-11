Il Trapani Calcio è ritornato ad allenarsi quest’oggi, in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Chievo. La vittoria ha ridato morale alla squadra che è pronta a risalire la classifica e trovare la continuità. Intanto la società granata ha ufficializzato l’arrivo del difensore argentino Fausto Grillo. Il giocatore, era arrivato nei giorni scorsi a Trapani e dopo un piccolo periodo prova è stato ingaggiato.

🎉 E’ ufficiale: Fausto #Grillo è un calciatore granata!

E’ stato perfezionato l’ingaggio del calciatore Fausto Grillo, che si lega al #TrapaniCalcio con un contratto fino a giugno 2020.

Difensore, nato il 20 febbraio 1993, argentino (ha anche passaporto spagnolo) Grillo ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Vélez Sarsfield, passando poi in Prima Squadra. Nell’ultima stagione sportiva ha giocato nel Goztepe, nella Super Lig turca.

Non ha mai giocato in Italia, ma l’Italia – la Calabria – è la terra del nonno paterno e lui con grande entusiasmo ha sposato la nuova esperienza con il Trapani: “è un’opportunità importante per la mia carriera, con una squadra importante ed in un campionato importante, come la Serie B. Darò tutto me stesso per la squadra”.