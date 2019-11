Verso Mondragone-Frattese, le ultime news come riporta una lunga nota della societa’ nerostellata a firma dell’ufficio stampa:

Reduce dalla vittoria di misura contro il Barano, la Asd Frattamaggiore Calcio vuole trovare continuità di risultati affinchè venga messo a segno il maggior numero possibile di risultati utili consecutivi. Tuttavia, oltre all’indubbio rendimento casalingo (6 vittorie su altrettante gare giocate in casa), i nerostellati sono chiamati a dimostrare il loro valore anche lontano dalle mura amiche del “P. Ianniello”. Infatti nei match in trasferta Grezio & co. faticano e non riescono ad esprimere lo stesso gioco offerto sul rettangolo verde del loro stadio. È necessario, dunque, invertire il ruolino di marcia esterno e l’imminente gara contro l’Asd Mondragone potrebbe rivelarsi fondamentale per imprimere questa svolta al campionato.

Infatti, nel match valevole per la dodicesima giornata del Girone A di Eccellenza Campania, la Frattese farà visita all’Asd Mondragone, squadra-rivelazione di questo primo scorcio di stagione. Al “Salvatore Gregorio Conte”, covo granata, i nerostellati affronteranno una compagine in salute, che insidia il terzo posto, attualmente occupato proprio dai ragazzi di mister Grimaldi. Per questo ci sarà bisogno della miglior Frattese per ottenere punti a discapito di Felleca & co.

La gara, in programma Domenica 17 Novembre, inizierà alle ore 14:30 ed al “S. Conte” ci sarà la “giornata granata”. Dunque non saranno ammessi accrediti ed il prezzo del biglietto è pari a €5,00, eccetto per donne, under 14 ed over 65, che potranno accedere gratuitamente all’impianto sportivo.

Il match in quel di Mondragone sarà un banco di prova importante per la nuova Frattese di mister Grimaldi, che cercherà di bissare il successo ottenuto nello scorso turno per continuare ad inseguire le prime due posizioni.

Infine la società capitanata da Rocco D’Errico estende l’invito a tutta la tifoseria , augurandosi che in molti supporteranno i beniamini nerostellati. Uniti si vince!

INFO MATCH:

⚽️ Asd Mondragone-Asd Frattamaggiore Calcio

📅 Domenica 17 Novembre

🕓 Ore 14:30

🏟 “Salvatore Gregorio Conte” – Mondragone

📍 Via Padule

🏆 Dodicesima giornata “Eccellenza Campania Girone A”

🎟 Costo biglietto: €5,00

🆓 Ingresso gratuito per donne, under 14 ed over 65

Pasquale Porzio

Asd Frattamaggiore Calcio