Vibonese-Siracusa 1-1, Silvestri riprende i Leoni di Pazienza!

Il Siracusa torna in Sicilia con un ottimo punto per la classifica, Tuninetti e’ l’autore del goal per i leoni, nel mezzo tanta Vibonese che ha caricato a testa bassa in particolar modo nella ripresa. I ragazzi di Pazienza, soffrono in avvio ma passano con un bel tiro di Tuninetti a meta’ di primo tempo. Poi solo Vibonese con tante conclusioni verso la porta di Gomis. Il portiere ex Nocerina si perde sul piu’ bello quando capitola al minuto 85 con una conclusione del neo entrato Silvestri. Il finale di gara e’ tutto del Siracusa che con Vazquez pericoloso negli ultimi minuti, prima esaltando i riflessi di Mengoni, poi colpendo una traversa clamorosa ma sarebbe stata una punizione troppo severa per la Vibonese.

VIBONESE (4-3-1-2): Mengoni; Finizio (65′ Ciotti), Camilleri, Malberti (84′ Cani), Tito; Scaccabarozzi, Obodo, Prezioso (65′ Silvestri); Collodel (46′ Allegretti); Bubas, Taurino (84′ Melillo). A disp.: Viscovo, Altobello, Franchino, Maciucca, Donnarumma, De Carolis. All. Orlandi.

SIRACUSA (4-4-1-1): Gomis; Daffara, Di Sabatino, Turati, Bruno; Del Col, M. Palermo (68′ Mustacciolo), Tuninetti (75′ Ott Vale), Franco (91′ Boncaldo); Catania (91′ Rizzo); Vazquez. A disp.: Messina, Genovese, Russini, Celeste. All. Pazienza.

ARBITRO: Cascone di Nocera (Dell’Olio-Politi).

MARCATORI: 26′ Tuninetti, 85′ Silvestri