Villa Literno, parla il DG Musto, il Direttore Generale ha parlato ai canali ufficiali della societa’:

IL DG ANTONO MUSTO, CHIEDIAMO PIU’ ATTENZIONE…

Il Villa Literno reduce dal pareggio interno di sabato scorso contro la Campania Felix, è pronto a iniziare una nuova e intensa settimana di lavoro per preparare nei più piccoli dettagli l’insidiosa trasferta di Vitulazio. In ogni caso, in casa biancorossa tiene banco la condotta, ma soprattutto la gestione del match da parte della terna arbitrale.

Qualche errore di troppo soprattutto di linea sui fuorigioco ha sicuramente compromesso la prestazione dei ragazzi di mister Gianni Formicola. Il Villa non è in cerca di alibi, non è nello stile di questa società, inoltre, potrebbe sembrare poco elegante nei confronti della squadra avversaria, ma l’evidenza sul fuorigioco fischiato al calciatore liternese lanciato in porta Gaetano Annunziata è apparsa al quanto sconcertante. Come dichiara il direttore generale del sodalizio biancorosso: Antonio Musto.