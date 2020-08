Arthur Antunes Coimbra detto Zico un calciatore fantastico che con la sua umilita’ e classe si e’ preso il cuore di tanti tifosi:

Nel Dvd i “Miti dello Sport” della Gazzetta dello Sport, iniziava con un goal fantastico il racconto su Zico:

Ed ecco il capolavoro. Gli avversari increduli e smarriti, uno due , tre e poi, quel passaggio laterale , leggero ed ironico ed ancora la prontezza di andare sulla respinta del portiere, ed andare a segnare.

Zico, Zico, Zico, impazziva il Maracana’e ci furono grossi titoli sul giornale ed interviste a grandi giocatori del passato.

Ma a Zico, piacque piu’ di tutto ” Sei stato Meraviglioso” , da sua moglie Sandra.

Arthur Antunes Coimbra detto Zico e’ stato un giocatore Brasiliano di livello mondiale, una bandiera del Flamengo un giocatore con piedi educati, un Re che sul piu’ bello perse la sua corona, nel 1982 soffiata da Paolo Rossi. Lui che un anno prima era diventato campione del mondo per club con il suo Flamengo. Un calciatore fantastico, tecnica e goal spettacolari un personaggio che divertiva ed incantava con le sue giocate. L’asso Brasiliano e’ passato anche in Italia, con L’Udinese, dove divenne il Re dei calci di punizione. Palla sulla lunetta e Zico la metteva in buca, una sorte di cecchino, per lui i piazzati erano diventati una sorte di rigori dalla distanza.

Udine lo ricorda ancora con affetto, uno dei piu’ forti visti in Friuli, uno dei piu’ forti visti in Italia e dopo l’esperienza con il Bel Paese, il suo ritorno in Brasile e la nuova vita in Giappone dove incantera’ il Sol Levante nonostante la carta di identita’ non sia proprio giovanissima. Anche lui ha avuto una carriera di allenatore in giro per il mondo vincendo titoli in Turchia e Russia ed un trionfo proprio con la nazionale Giapponese con la Coppa D’Asia elevando il calcio Nipponico in maniera elevata, un vincente, un sognatore che a sua volta a fatto sognare ed emozionare e forse sua moglie Sandra aveva ragione, Zico e’ stato meraviglioso.

Foto Wikipedia