È di Angelo Faraci il volto caratterista italiano del momento,che con i suoi ruoli da malavitoso desta e attira la curiosità di tante produzioni italiane e contesti management italiani, così ci racconta che dopo il successo da protagonista a canale 5 con la Mediaset esaltando sempre la sua sicilianeita’,chiamato in causa con un ruolo dei suoi tra i protagonisti della nuova fiction tv dopo Gomorra, l’unica del momento nel territorio Campano, a Napoli; la metamorfosi della Camorra,serie tv del tutto innovativa, no la classica fiction ma con un tema sociale forte, scritta e ideata dal giovane talentuoso e bravo Michele Cucciniello anche nelle vesti di regista, che ha voluto fortemente nel cast il nostro attore siciliano con un ruolo di spessore, Angelo Faraci, quale a breve già potrete vedere nell’uscita in Italia del trailer per poi a seguire la prima puntata e già confermato nelle puntate successive.

ALTRI PROGETTI PER ANGELO FARACI

Angelo Faraci inoltre al momento è un fiume in piena e dopo il tragico incidente stradale,avvenuto la scorsa estate, non si ferma e va dritto come un treno, infatti per adesso è impegnato da attore protagonista e regista nella sua amata terra, in Sicilia,nella sua fiction tv, Ciò che non ti ho detto2, riprese che vedono coinvolte tante maestranze locali e volti noti proprio per volere di Faraci e che a breve saranno ultimate le riprese per poi presentarlo al cinema e in svariate tv in Italia e in Sicilia che hanno sposato il progetto in collaborazione con Rai cinema, poi sempre il nostro attore/regista Angelo Faraci ci svela anche che tra qualche mese,confermato anche in un altro grosso progetto nazionale per il cinema tra i volti noti che arrichiranno il film. Quanto segue Angelo nella nostra intervista aggiunge esperienza entusiasmante a Napoli con tanti bravi e seri professionisti provenienti dai più grossi film e set italiani, quale tra questi gomorra ed allora aspettando l’uscita e il vedere di tutti questi progetti, facciamo un mega augurio al nostro artista siciliano, Angelo Faraci, orgoglio della nostra terra.