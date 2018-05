Lo scorso novembre, Amazon, grazie a degli accordi presi con Warner Bros. e gli eredi di Tolkien, ha annunciato la produzione di una serie tv da cinque stagioni ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli. Fin dall’inizio sembrava che Amazon non volesse serializzare le vicende già raccontate nei film di Peter Jackson, ma che avesse l’intenzione di creare qualcosa di nuovo ispirato ad altri scritti di Tolkien. Adesso sono arrivate le conferme: TheOneRing, un noto sito stimato dagli appassionati de Il Signore degli Anelli, ha infatti annunciato che la prima stagione della serie tv di Amazon sarà un prequel e parlerà di Aragorn.

[BREAKING] We have confirmed from multiple sources that @AmazonStudios new billion-dollar #LOTR series will open its first season centered on a young Aragorn.

