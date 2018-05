Susannah Cahalan è una giornalista che improvvisamente inizia ad avere strane convulsioni e a sentire voci che le parlano. Trascorrono alcune settimane e Susannah scivola rapidamente nella follia, oscillando tra momenti di pazzia violenta e stati catatonici. Nessuno sembra capire che cosa sia successo alla donna fino all’intervento di un medico che finalmente riesce a darle una speranza.



Drive è un film d’azione, diretto da Nicolas Winding Refn, con Ryan Gosling e Carey Mulligan, e in streaming dal 01 giugno.

Ryan Gosling interpreta il ruolo di un autista di macchine di Los Angeles, che di giorno lavora come stuntman per le produzioni cinematografiche, mentre di notte guida le auto nel corso delle rapine. Driver è per natura un lupo solitario, eppure non riesce a fare a meno di innamorarsi di Irene, la sua affascinante vicina, una giovane ed indifesa madre che dopo il ritorno del marito dal carcere, Standard, si ritrova invischiata in un pericoloso giro criminale. In seguito ad una rapina andata male, il cui scopo era ottenere il denaro necessario a Standard per pagare il pizzo, Driver si trova costretto ad agire per difendere la ragazza di cui è innamorato, mentre è inseguito da una pericolosa organizzazione di criminali.



The Neon Demone è un film di genere thriller, horror di Nicolas Winding Refn, con Elle Fanning e Jena Malone, in onda dal 01 giugno 2018.

Quando l’aspirante modella Jesse si trasferisce a Los Angeles, la sua giovinezza e vitalità vengono fagocitate da un gruppo di donne ossessionate dalla bellezza e disposte ad usare ogni mezzo per prenderle ciò che ha.



The Hateful Eight, dal 04 giugno di Quentin Tarantino, è un film drammatico.

La guerra di secessione è finita da qualche anno. Una diligenza viaggia nell’innevato inverno del Wyoming. A bordo c’è il cacciatore di taglie John “The Hangman” (Il Boia) Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue, diretti verso la città di Red Rock dove la donna verrà consegnata alla giustizia. Lungo la strada, si aggiungono il Maggiore Marquis Warren, un ex soldato nero nordista diventato anche lui un famoso cacciatore di taglie, e Chris Mannix, che si presenta come nuovo sceriffo di Red Rock. Infuria la tempesta di neve e la compagnia trova rifugio presso l’emporio di Minnie, dove vengono accolti non dalla proprietaria, ma da quattro sconosciuti: il messicano Bob, il boia di Red Rock Oswaldo Mobray, il mandriano Joe Gage e il generale della Confederazione Sanford Smithers. La bufera blocca gli otto personaggi che ben presto capiscono che raggiungere la loro destinazione non sarà affatto semplice. Per molte ragioni.



Nemico pubblico è un film di genere drammatico, thriller,diretto da Michael Mann, con Johnny Depp e Christian Bale.

Il film racconta la storia del mitico fuorilegge dell’epoca della Grande Depressione Economica Americana, John Dillinger, l carismatico rapinatore di banche reso dai suoi raid lampo l’obiettivo principale del migliore agente dell’FBI dei tempi di J. Edgar Hoover, Melvin Purvis, e divenuto una sorta di eroe popolare agli occhi degli americani di quel periodo. Nessuno poteva fermare Dillinger e la sua banda. Non esisteva prigione dalla quale non riuscisse ad evadere. Il suo carisma e le rocambolesche fughe dalle prigioni lo rendevano interessante agli occhi di tutti – da quelli della sua fidanzata Billie Frechette a quelli del pubblico Americano che non aveva simpatia per le banche responsabili di aver fatto precipitare il paese nella depressione.



Land of Mine, dal 24 giugno, è un film di genere guerra, diretto da Martin Zandvliet, con Roland Møller e Louis Hofmann.

Acclamato all’ultimo festival di , il film racconta di un frammento di storia ancora sconosciuto a molti. Nei giorni che seguirono la resa della Germania nazista nel maggio del 1945, i soldati tedeschi in Danimarca furono deportati e vennero messi a lavorare per quelli che erano stati i loro prigionieri. Obiettivo rimuovere le 2.000.000 di mine posizionate dalle truppe tedesche sulle coste danesi. Incredibilmente attento e delicato, il film racconta il desiderio di vendetta, ma anche il ritrovamento del senso di umanità di un popolo dilaniato dalla guerra e fa luce su questa tragedia storica, raccontando una storia che coinvolge l’amore, l’odio, la vendetta e la riconciliazione.



Star Trek Beyond, dal 16 giugno, film d’azione, avventura, fantascienza diretto da Justin Lin, con Chris Pine e Zachary Quinto.

L’equipaggio dell’Enterprise arriva nella stazione stellare di Yorktown, dove riceve una richiesta d’aiuto da una nebulosa inesplorata nelle vicinanze. La richiesta di soccorso si rivela essere una trappola: l’Enterprise subisce un durissimo attacco da uno sciame di navi aliene e viene distrutta. I superstiti dell’equipaggio atterrano su un vicino pianeta dove dovranno affrontare un nuovo nemico: il malvagio tiranno Krall, un ex marine pluridecorato in cerca della propria personale vendetta contro la Federazione.



Una spia e mezzo, dal 23 giugno, è un film d’azione diretto da Rawson Marshall Thurber, con Dwayne Johnson e Kevin Hart.

Quello che una volta era vittima di bullismo a scuola è diventato poi un letale agente della CIA. Alle prese con un caso top secret, decide di avvalersi dell’aiuto di un suo ex compagno di scuola diventato ormai un semplice impiegato dopo i “gloriosi” tempi del college.



I Simpson – Il film è un film di genere animazione di David Silverman che narra la storia della famiglia Simpson che dopo diciotto stagioni e quattrocento episodi televisivi, sono rappresentati attraverso un lungometraggio cinematografico.

Nel film Homer deve salvare il mondo da una catastrofe che lui stesso ha provocato. Tutto inizia con Homer, il suo nuovo maialino domestico e la sua notevole produzione di escrementi, una combinazione che provoca un disastro di proporzioni mai viste a Springfield. Mentre Marge è sconvolta dall’errore monumentale di Homer, una folla in rivolta si dirige verso la casa dei Simpson. La famiglia riesce a salvarsi per un pelo, ma in breve tempo è divisa sia fisicamente che sentimentalmente.



Coraline e la porta magica, dal 01 giugno, è un film d’animazione diretto da Henry Selick, con Dakota Fanning e Teri Hatcher.