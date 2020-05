Nastro d’Argento alla carriera 2020 assegnato a Toni Servillo. Si tratta del più antico premio cinematografico assegnato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani.

Nastro d’argento alla carriera a Toni Servillo – La motivazione

“Un protagonista che continua a lasciare il segno regalandoci personaggi ed interpretazioni sempre indimenticabili, nel cinema quest’anno con L’uomo del labirinto di Donato Carrisi, 5 è il numero perfetto, film d’esordio di Igort e, anche nel doppiaggio con la bellissima voce di Leonzio in un piccolo gioiello come L’invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti”