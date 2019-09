Acerra: Buoni Libro per il prossimo anno scolastico, apprendiamo questa notizia dal sito ufficiale del Comune :

Con decreto dirigenziale n. 35 del 26/8/2019 la Regione Campania ha effettuato il riparto dei fondi stanziati per l’acquisto dei libri di testo per alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e quella superiore.

I criteri di accesso sono stati riconfermati con delibera di Giunta Regionale n. 358 del 30/07/2019 e precisamente potranno beneficiare gli alunni frequentanti le scuole del territorio e appartenenti a famiglie la cui Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 in corso di validità rientri nelle seguenti due fasce:

– Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00

– Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00

Si precisa che le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1.

Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.

Le richieste saranno presentate esclusivamente presso le scuole di appartenenza degli alunni (come previsto dal co. 5 del DPCM n. 106/2001) entro e non oltre il 19/09/2019.

La documentazione necessaria per accedere al beneficio:

– domanda con generalità (allegato A);

– ISEE anno 2019 – in corso di validità;

– fotocopia della carta d’identità o altro documento valido di riconoscimento del richiedente;

– in presenza di attestazione ISEE pari a ZERO il richiedente è tenuto a presentare autocertificazione, specificando nel contempo i nominativi dei familiari, l’Ente o le fonti da cui trae sostentamento.

Allegato A reddito fino a € 10.633,00

Allegato C – reddito da € 10.633,01 a € 13.000,00

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente I Direzione dott. Salvatore Pallara.

Per le informazioni contattare 081/5219115 oppure inviare e-mail a salvatore.pallara@comune.acerra.na.it o PEC a salvatore.pallara@pec.comuneacerra.it .

L’Assessore alla P.I. Il Sindaco

Milena Petrellla Raffaele Lettieri