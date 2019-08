Acerra, domani prevista una giornata dal “Sapore AngloSassone”

Oggi 29 agosto 2019, la pioggia sembra essere protagonista in molte zone non sono dell’Italia, ma della regione campania con nuvole a fare da padrone

Domani, situazione che va monitorata, secondo gli esperti e come riportano i maggiori portali nazionali sul meteo, il 30 agosto 2019, sara’ la classica giornata all’Inglese, con un clima molto incerto.

Cielo coperto, nuvole, qualche leggera pioggia, insomma, dovrebbe essere questo, lo scenario previsto per domani, anche se, il caldo non dovrebbe abbandonare la nave, anzi, nonostante tutto, sara’ ancora grande protagonista di questa giornata, in particolare nelle prime ore del pomeriggio.

I Venti dovrebbero avere una fascia tra moderati e deboli, nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti per il fine settimana ed inizio settimana prossima.