Acerra, ecco quando dovrebbe tornare la pioggia

Oggi 15 gennaio 2020 il tempo nella zona interessata, sta sorridendo ai cittadini e si registra un tempo clemente su gran parte della regione campania con il sole protagonista della giornata.

La situazione meteo per i giorni 16 -17 gennaio 2020 , ossia giovedi e venerdi dovrebbe essere ancora una volta accettabile con sole protagonista come riportano i maggiori portali nazionali sul meteo e secondo il parere degli esperti, i venti dovrebbero essere deboli, nei prossimi giorni pero’ il tempo dovrebbe cambiare, infatti secondo gli esperti, sabato 18 gennaio 2020 la pioggia dovrebbe tornare protagonista, andando a rovinare la giornata di sabato con qualche precipitazione nel corso della giornata. Ovviamente seguiranno aggiornamenti e da ricordare che le temperature saranno basse in media con il periodo dell’anno.