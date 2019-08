Acerra: Previsioni del tempo per domani

Domani 25 agosto 2019, il tempo sulla zona interessata, dovrebbe essere ancora una volta molto positivo. L’estate sta per terminare, ma non il bel tempo, anche se nella settimana prossima anche sulla Regione campania, dovrebbero arrivare le precipitazioni, ma andiamo com ordine. Domani sole protagonista della giornata, come riportano i maggiori portali nazionali sul meteo. Le temperature, dovrebbero avere una massima di 32 gradi, sicuramente le ore piu’ calde del giorno, saranno la fascia oraria dalle 11 alle ore 17,00. Seguiranno aggiornamenti per la prossima settimana e per i prossimi scenari, in attesa ecco alcuni consigli per provare ad arginare il caldo:

Ecco alcuni consigli ultili contro il caldo:

Evitare il consumo di bevande alcoliche e consumare pasti leggeri con frutta e verdura fresche;

schermare i vetri delle finestre con strutture come persiane, veneziane o almeno tende;

indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali; bere molta acqua anche in assenza dello stimolo della sete;

soggiornare, se possibile, in luoghi climatizzati durante le ore critiche;

fare bagni o docce con acqua fredda per abbassare la temperatura corporea;

accertarsi delle condizioni di salute, offrendo aiuto, a parenti, vicini, e amici che vivono da soli.

non sottovalutare i sintomi di malessere soprattutto se perduranti rivolgendosi immediatamente alle strutture del servizio sanitario nazionale (medici di base e nel caso 118)