Acerra, ancora un atto di incivilta’, il sindaco non si scoraggia e fa ripulire le zone vittime del degrado di qualche balordo:

Ennesimo atto di incivilta’ ad Acerra, oramai una storia vecchia come il mondo, ossia quelle delle persone che hanno smarrito il senso civico, un problema tristemente noto agli onori di cronaca, un fatto che succede in molti comuni della campania e non.

Ancora una volta a dare la notizia il primo cittadino della citta’, il Dottor Lettieri, che commenta sui social questa notizia per tutta la comunita’: