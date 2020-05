L’Ambito Territoriale N20 RENDE NOTO che con Determinazione Dirigenziale RG n. 587 del 11/05/2020 sono riaperti i termini dell’Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari per l’accesso al CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE ATTIVA N20 a valere sull’Avviso pubblico della Regione Campania “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” (DGRC n. 191/2018).

Il CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE ATTIVA N20 è inteso quale centro di prossimità di servizi per il sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale ed è finalizzato all’attuazione di misure di contrasto alla povertà in ordine alle seguenti tre linee di azioni:

AZIONE A) – Servizi di supporto alla famiglia

AZIONE B) – Percorsi di formazione

AZIONE C) – Tirocini inclusivi per persone svantaggiate e disabili

I soggetti interessati possono presentare domanda di accesso utilizzando l’apposita modulistica che, compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Acerra entro e non oltre il giorno 10 Giugno 2020.