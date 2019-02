Acireale-Giarre, previsione del tempo per martedi 26

Giarre-Acireale, tempo in miglioramento nella giornata di domani, il dettaglio secondo gli esperti:

Come riporta il Meteo.It, nella zona interesssata, la situazione meteo, secondo gli

esperti, dovrebbe essere il miglioramento. Infatti e’ previsto sole per tutta

la giornata di domani, martedi 26 febbraio. Venti moderati e deboli e temperature

con una forbice tra 8-15 gradi. Ovviamente seguiranno aggiornamenti sulla situazione meteo. Anche se lo scenario che dovrebbe verificarsi dovrebbe essere molto positivo, sperando ovviamente che la previsione venga confermata, dopo il cattivo tempo di questi giorni che ha creato difficolta’ e disagi in diverse zone della sicilia.

DATI SOLARI TOTALI5466 Wh/mq

Impianto 3kW produzione energia

13.1 kWh