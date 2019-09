Acireale: Previsioni del tempo per domani

Acireale:Previsioni del tempo per domani 27 settembre, nuvole e sole andranno a creare una giornata molto incerta:

Oggi giovedi 26 settembre 2019, le nuvole e qualche leggera pioggia potrebbero o stanno facendo la loro comparsa su molte zone della Sicilia Orientale, nonostante sull’estate sia calato il sipario e sul bel paese di registrano gia’ delle precipitazioni, come ad esempio in Campania, il tempo sembra restistere.

Lo scenario previsto per domani, venerdi 27 settembre e’tempo molto incerto, secondo il parere degli esperti e come riportano i maggiori portali nazionali sul meteo, le nuvole saranno protagoniste assolute della giornata di domani e non sono da escludere delle leggere precipitazioni nelle prime ore del mattino, poi nuvole che si dovrebbero andare ad alternare con il sole, insomma la classica giornata all’Inglese. I Venti previsti sono deboli.