Aggiornamento: mancanza d’acqua per il comune di Scafati-Nota della societa’ Gori:



Gentile Utente,GORI comunica che sono in corsonelle seguenti zone del Comune di

Via Roma, Via Dante Alighieri, Via Alessandro Manzoni, Via Vicinale Concilio, Via Fosso Dei Bagni, Piazza Vittorio Veneto, Corso Nazionale, Via Paludicelle e traverse.



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:00 di mercoledì 24 giugno 2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Ci scusiamo per il disagio.