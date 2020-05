Angri, chiesto l’ammodernamento della rete idrica, arriva la nota del Sindaco Cosimo Ferraioli che spiega i dettagli di questa notizia apparsa sui suoi canali social:

“Abbiamo chiesto alla GORI, senza costi per il nostro comune, l’ammodernamento della rete idrica cittadina. Dopo i lavori di ammodernamento abbiamo richiesto il ripristino originario di tutto il pavimento stradale dove sono stati eseguiti i lavori.

Tale operazione ha datto alla cittadinanza un doppio beneficio,

Rete idrica,

Manto stradale nuovo.

Al momento gli interventi sono su via Crocifisso, via Papa G. XXIII e via delle Fontane,

seguiranno Via Cervinia, Via Giudici, Via dei Goti, Via Murelle, Via F.S. Caiazzo, Via della Repubblica.”