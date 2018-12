Angri-Scafati, situazione meteo per martedi 18 dicembre

La situazione meteo prevista per domani 18 dicembre 2018, come riportano i maggiori portali nazionali sul meteo, previsione del tempo per la zona interessata.

Nella giornata di oggi, la pioggia ed il freddo e’ protagonista in molte zone dalla campania, domani martedi 18, il tempo dovrebbe avere un leggero miglioramento. Da premettere che le temperature saranno in ribasso con una forbice tra 2 e 10 gradi, in particolare nelle ore serali ci sara’ un ribasso delle temperature che sposeranno il termine gelido. Nuvole protagoniste ma non sono previste precipitazioni, insomma una giornata senza pioggia ma con temperature che sposeranno in pieno il clima natalizio.