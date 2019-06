IL CAMPIONE DI BODY BUILDING FRANCESCO CIRILLO AL FIANCO DELLA STRANORMANNA

Comunicato stampa

“Un grande campione al fianco della Stranormanna. La più importante manifestazione sportiva dell’Agro aversano avrà accanto anche il bodybuilder Francesco Cirillo. Ingegnere e stimato imprenditore, Cirillo è reduce dal successo ottenuto a Padova nel ‘Trofeo Città del Santo’, una manifestazione internazionale di body building dove è arrivato terzo. Ora si appresta a sostenere la Stranormanna con la passione che lo contraddistingue in ogni cosa che fa. «Ho conosciuto la Stranormanna non partecipandoci, ma vivendola dall’esterno e ne ho apprezzato l’ottima organizzazione. Tutto è programmato nei dettagli e soprattutto, cosa che mi ha convinto ancora di più, con molta passione. La gente si diverte, cosa fondamentale per il successo di qualsiasi evento sportivo. Il fine sociale della manifestazione mi ha dato una spinta notevole per convincermi a sponsorizzare la Stranormanna. Io non mai sponsorizzato nessuno, proprio perché ci tengo ad appoggiare eventi organizzati in maniera impeccabile e con scopi importanti, che non si legano al solo fatto sportivo. Sono momenti di svago necessari anche per la nostra città. E’ importante che ci sia una manifestazione come la Stranormanna ad Aversa. Un evento del genere porta il buon nome della città anche al di fuori dei confini regionali e fa scoprire la nostra terra a chi non la conosce o ne ha un’opinione stereotipata». Con Francesco Cirillo al fianco della Stranormanna ci sarà la FC Nutrition, store di integratori sportivi e vitaminici, alimenti biologici, dietetici e vegani. «Non è un negozio rivolto solo agli sportivi, – si affretta ad affermare Francesco – ma anche a chi vuole seguire un’alimentazione sana e leggera, senza rinunciare al piacere del gusto. Mi occupo di fitness e culturismo da 26 anni e posso dire che ad Aversa sono rimasto l’unico. Cosa mi ha spinto a diventare culturista? Ammetto che alla base c’è una forte componente narcisistica, poi la sfida diventa personale e ti appassioni. Questo mondo diventa uno stile di vita. Segui un’alimentazione ben precisa, vai a letto ad un certo orario e, naturalmente, fai molta palestra». La VI edizione della Stranormanna del prossimo settembre avrà, dunque, un nuovo protagonista. «Ci sarò sicuramente, ci mancherebbe altro», conclude convinto Francesco Cirillo.”