Battipaglia-Eboli, la situazione meteo per domani

La situazione Meteo per Martedi 24 Luglio 2018.

Pioggia nella giornata di oggi su tutta la regione campania

ma domani la situazione potrebbe migliorare anche se va monitorata.

Come riportano le maggiori piattaforme che si occupano del meteo

nella giornata di domani si prevede qualche nuvola ma senza particolari

precipitazioni. Le temperature saranno in aumento andando a superare quota 30

gradi. Insomma la classica quiete dopo la tempesta.

DATI SOLARI TOTALI

8513 Wh/mq

Impianto 3kW produzione energia

20.4 kWh

PRECIPITAZIONI TOTALI

Pioggia: –

Neve: –