La Regione Campania ha diffuso su Facebook l’aggiornamento del consueto report giornaliero riguardante i vaccini anti-Covid-19 effettuati, ecco i dati di oggi.

Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 4 aprile 2021.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 666.492 cittadini. Di questi 258.854 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 925.346​

NB. In riferimento alla card allegata, si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni.