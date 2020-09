Regione Campania – Il presidente Vincenzo De Luca, ha firmato due nuove ordinanze, la numero 70 che rende obbligatorio lo screening sul personale scolastico e la n.71 che detta nuove disposizioni circa la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza n.70

“A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro; ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale“, è quanto si legge nell’ordinanza.

Le disposizioni “non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente scolastico- ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro- di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito negativo“.

Scarica ordinanza

Ordinanza n.71

L’ordinanza n.71 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” riconferma le norme anti-Covid-19 già in vigore per i dipendenti degli uffici che dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura e sul fronte trasporti pubblici, dove i viaggiatori hanno l’obbligo di indossare la mascherina, pena sanzioni ed espulsione dal mezzo.“