Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Nozze in Fiera: Al parterre si aggiunge la coppia mediatica più amata del momento, domenica 6 ottobre ore 19.00. Madrina della settima edizione di Nozze in Fiera: Mara Venier.

COMUNICATO STAMPA

“01- 10 -2019 S. Marco Evangelista (Ce) – Si svolgerà nei primi due weekend di ottobre, dal 4 al 6 e dal 11 al 13 ottobre, la settimana edizione di Nozze in Fiera. L’importante appuntamento con il mondo del wedding, scorge nell’ enorme spazio fieristico di A1 Expò a S. Marco Evangelista, la sua naturale location.

Anche in questa edizione il meglio del settore bridal, abiterà gli stand e i padiglioni della fiera, convergendo al suo interno professionalità, tradizione, ricerca e innovazione. Atelier, location di prestigio, hair stylist, make up artist, fotografi, travel agency, bomboniere, wedding planner, autonoleggio, arredatori d’interni, arredamenti e tutto quanto concerne, l’organizzazione nuziale. Con possibilità di effettuare prenotazioni direttamente agli stand.

Il taglio del nastro avverrà venerdì 4 ottobre e quest’anno, è affidato ad una madrina d’eccezione, la signora della domenica di Rai Uno, Mara Venier.Domenica 6 ottobre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Chiuderà domenica 13 ottobre la settima edizione di Nozze in Fiera, la showgirl Pamela Prati.

Tanti gli eventi che si svolgeranno all’interno di Nozze in Fiera e che andranno ad aggiungersi ai seguenti:

venerdì 4 ottobre – ore 19.30 sfilata di inaugurazione “Le Dive Haute Couture”

domenica 6 ottobre – ore 19.00 – sfilata “Atelier Alessandra Sposi”

ore 20.00 sfilata Daniele Bruno Atelier”

venerdì 11ottobre – ore 17.30 – workshop “Wedding & Digital” by Estensa

sabato 12 ottobre – sfilata personale “Mattia Pisano”

ospiti: Cristiano Malgioglio e Marco Maddaloni

domenica 13 ottobre – ore 19.00 – sfilata “Janvier Spose”

ore 20.30 – sfilata di chiusura “Atelier Sposi Formichella”

Oltre 10mil metri quadrati di spazio espositivo fanno di questa fiera, una dimensione emozionale di idee e ricerca dove, i futuri sposi e i loro familiari, incontrano la professionalità sensibile degli espositori. Due weekend pregni di sfilate, convegni, workshop e special guest.

Di anno in anno Nozze in Fiera si è imposta all’attenzione del pianeta sposi, sino a divenire in breve tempo, tra le più grandi e seguite della Campania, fiera di riferimento anche fuori regione.”