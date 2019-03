Casoria-Afragola, previsioni del tempo per mercoledi 13

Situazione Meteo per la giornata di domani mercoledi 13 Marzo 2019 che va monitorata, perche’ come riportano gli esperti dei maggiori portali nazionali si vivra’ una situazione molto particolare. Nella giornata di oggi martedi 12 marzo, il clima in gran parte della regione campania sta regalando freddo, pioggia e nuvole, domani secondo gli esperti , la giornata iniziera’ con il sole ma occhio perche’ in tardo pomeriggio le nuvole faranno la loro comparsa, stesso discorso per la pioggia che potrebbe verificarsi nel corso della serata. I venti previsti sono moderati e deboli mentre il freddo dovrebbe essere confermato, nei giorni scorsi abbiamo avuto una aumento delle temperature ma la forbice prevista dovrebbe far scendere di qualche grado il termometro.

Come sempre seguiranno aggiornamenti.