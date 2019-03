Casoria-Frattamaggiore-Afragola, previsioni del tempo per lunedi 11 marzo 2019

Oggi-Domenica 10 marzo 2019, il meteo in Campania, sta vivendo una situazione agrodolce, con nuvole e qualche pioggia in molte zone della regione, insomma una giornata che va monitorata con un clima molto incerto. Secondo gli esperti, nella giornata di domani, lunedi 11 marzo, la situazione meteo, dovrebbe essere praticamente la stessa. Secondo i maggiori portali nazionali sul meteo, domani le nuvole saranno ancora una volta protagonista e non sono escluse precipitazioni,

insomma una giornata dal sapore molto autunnale. I venti previsti saranno moderati. Dovrebbe essere questo lo scenario previsto per domani, Le temperature, avranno una forbice tra i 10-16 gradi.