Casoria: Parla il Sindaco Bene,annunciando alcune novita’

Attraverso un Video messaggio il primo cittadino, ha fatto il punto della situazione:

“Devo dire grazie ai dipendenti comunali che stanno lavorando molto e bene ed a loro va il mio ringraziamento. Le risorse umane del comune sono tante .

Oggi abbiamo riaperto al traffico veicolare via Nazario Sauro, un grazie va ai vigili ed assessori che hanno lavorato bene .

Stiamo lavorando in maniera costante per l’emergenza rifiuti ed abbiamo aderito alla campagna di Legambiente Campania . Una campagna straordinaria . Il Comune di Casoria ha aderito a questa importante iniziativa, anche perche’ lo scopo e’ quello di ridurre il consumo di indefferenziata ma di questa dinamica ne parleremo nei prossimi giorni. Ringrazio il personale di Casoriambiente che lavora tra mille difficolta’ nonostante in citta’, purtroppo ci siano tanti incivili ed invito al cittadinanza a segnalare queste persone.”

Il video del Sindaco Raffaele Bene: ( Se non si apre incollare il link su google oppure andare su facebook)

https://www.facebook.com/Beneraffaele/videos/249534135929813/