Castellammare di Stabia – Dalla Protezione Civile della Regione Campania e dall’Asl ci comunicano che un altro cittadino stabiese è risultato positivo al coronavirus (Covid-19): si tratta di un operaio di 46 anni, attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare.

Da giorni l’uomo accusava sintomi febbrili e problemi respiratori, ragion per cui è stato sottoposto a tampone, il cui esito nelle scorse ore è risultato positivo.

Sale così a 17 il numero dei contagiati da Covid-19 a Castellammare di Stabia: 13 sono tuttora positivi, 3 sono deceduti, una è guarita. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 137 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.