“La chiusura della Meridbulloni di Castellammare e la messa in cassa integrazione degli operai senza preavviso è un fatto grave e che impone la convocazione immediata dell’azienda per impedire un ulteriore colpo al mondo del lavoro della Campania” – lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e ha aggiunto: “La Regione sarà al fianco dei lavoratori; si attiverà da subito per affrontare la vertenza per la tutela dei posti di lavoro”. Si sollecita l’intervento del Governo.”

Meridbulloni, solidarietà anche da parte dei colleghi del nord

Intanto, in pieno spirito di solidarietà, anche gli operai degli stabilimenti piemontesi e lombardi, si stanno organizzando per manifestare.

“Ragazzi, non dovete mollare! Tenete duro! Dovete farlo per voi, per le vostre famiglie, per il diritto al lavoro, per tutti i diritti conquistati negli anni passati dai nostri genitori, dai nostri nonni. Ragazzi, per tutto questo, non dovete mollare! Forza ragazzi!

Nella foto gli operai della LOBO di Cornaredo (MI) che fa parte anch’essa del gruppo Fontana che scioperano a sostegno dei diritti dei lavoratori di Meridbulloni.