Castellammare, lavori di manutenzione delle strade, lo ha annunciato il comune con una nota ufficiale apparsa sui canali ufficiali, il dettaglio:

Sono partiti stamattina da Quisisana i lavori di manutenzione delle strade incluse nel lotto A, primo segmento del progetto di rifacimento stradale che coinvolgerà 100 km di strade cittadine. L’attività è iniziata da Strada Panoramica e proseguirà fino al viale delle Terme, in sostituzione dei lavori su viale Puglia, incluso originariamente nel lotto A e poi stralciato perché già riasfaltato a seguito dei lavori effettuati da Terna.

Le strade da riasfaltare, in questo primo lotto, sono viale Europa, via Gabriele D’Annunzio, via Benedetto Croce, via Tavernola, via Annunziatella, via Pioppaino, via Ponte Persica e via Pozzillo, per un totale di 5,2 km di manto stradale e 13.500 metri quadrati di superficie. Gli interventi includeranno anche la sistemazione dei marciapiedi, la realizzazione della segnaletica orizzontale, la messa a quota dei chiusini, la fornitura e posa di paletti e dissuasori.