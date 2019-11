CIMITERO: RIPARTONO I LAVORI. UNA NOTIZIA ATTESA DA MOLTO TEMPO

Così come, con trasparenza, avemmo modo di annunciarvi la chiusura forzata di una parte del cimitero, allo stesso modo possiamo finalmente raccontare che Lunedì 9 dicembre ripartiranno i lavori per il completamento dei loculi del Cimitero di Cardito-Crispano. Si tratta di una notizia attesa da molto tempo.

Come sapete negli ultimi anni si sono susseguiti eventi che nella loro concatenazione hanno prodotto una interruzione che ovviamente nessuno voleva ma che è nei fatti. Per questa ragione è giusto innanzitutto chiedere scusa ai cittadini per i disagi che hanno subito e che ancora subiscono;

Una questione che riguarda tra l’altro due comunità vicine come quella di Cardito e Crispano e che diventa quindi ancora più importante. Per questa ragione abbiamo deciso, io e il Sindaco Cirillo, di annunciare con una dichiarazione congiunta questa notizia. Perché riteniamo non servano ulteriori divisioni, accuse e indicazioni di responsabilità che non tocca a noi individuare se non, esclusivamente, per quanto riguarda la sfera politica e decisionale;

In questo momento ci preme che i lavori possano riprendere per riconsegnare alle famiglie di entrambi i comuni un luogo sacro decoroso, nell’interesse dei nostri rispettivi cittadini e lasciando da parte ogni polemica. Lasciando decidere alle autorità le responsabilità pregresse e riaffermando il principio che la soluzione dei problemi viene, per noi, prima di ogni necessità politica e/o elettorale. Crediamo che solo così Crispano e Cardito possano riacquistare serenità su questo tema che sta così tanto a cuore a tutti.

Fonte Sindaco Emiliano