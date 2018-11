Convegno per il 230° anniversario della morte di Gaetano Filangieri

“Compire l’opera della felicità degli uomini”. Castello Giusso 23 novembre 2018

Vico Equense – L’anniversario della morte di Gaetano Filangieri è un’occasione per ricordare e riflettere su questa importante figura di economista, giurista e filantropo noto, ancora in vita, anche in Europa: ebbe rapporti con Benjamin Franklin, con Wolfgang Goethe, con Benjamin Constant. Il suo capolavoro, La scienza della legislazione, tradotto immediatamente in francese e in inglese, fonde le leggi della politica e dell’economia in una visione fisiocratica, aperta al libero scambio ed anticipa, in pieno illuminismo, molti problemi ancora oggi irrisolti, e da lui stesso individuati nella frase che suggerisce il titolo del convegno: “Compire l’opera della felicità degli uomini”. Il convegno si propone di far luce su taluni aspetti del pensiero di Filangieri in relazione ad alcuni pensatori contemporanei e alla luce dei successivi sviluppi storici e teorici