Primo morto in Campania tra le persone risultate positive al coronavirus.

Si tratta di un 46enne residente a Mondragone (CE). L’uomo che, sembra soffrisse di crisi epilettiche e fosse diabetico, è deceduto ieri per problemi respiratori presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. In quarantena i familiari, i medici ed il personale sanitario venuto in contatto con il 46enne.