Scenderanno in piazza sabato alle 10.00, i lavoratori del comparto turistico della Campania per denunciare lo stato di grave sofferenza del settore. In Costiera e nelle Isole campane il turismo è una delle fonti principali di sostentamento. Non si muore solo di Covid, si muore anche senza reddito, senza una prospettiva, senza un aiuto, senza futuro.

I lavoratori del comparto turistico: “Vogliamo lavorare con dignità”

“Siamo stanchi di essere invisibili ed ignorati. Vogliamo lavorare con dignità, diritti e in sicurezza. Saremo presenti a Sorrento in piazza Tasso, ad Amalfi in piazza Duomo, a Capri in piazza Umberto I e ad Ischia, presso il piazzale Giovanni Paolo II (Soccorso) di Forio per chiedere sostegni concreti” – riferiscono i portavoce della manifestazione.