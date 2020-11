Crispano, caso Covid19, il Sindaco-Una situazione difficile, nella serata di ieri, il primo cittadino, il Dottor Michele Emiliano ha parlato sui suoi canali ufficiali social, aggiornando i cittadini sulla situazione dovuta al Coronavirus:

AGGIORNAMENTO COVID. ANCHE A #CRISPANO, COME IN TUTTA LA CAMPANIA, LA SITUAZIONE SI COMPLICA

Purtroppo i dati del contagio anche a Crispano sono in netto aumento rispetto all’ultimo aggiornamento. Il Covid non fa sconti, e purtroppo le misure di contenimento non riescono ad arginare completamente il fenomeno;

Oggi abbiamo avuto la comunicazione del decesso di un nostro concittadino affetto dal covid. Una notizia che mi rattrista profondamente, perché Crispano è una piccola comunità e queste tragedie amplificano ancora di più il senso di frustrazione di fronte ad una situazione che ormai si fa giorno dopo giorno più difficile da sostenere;

Vi invito però come sempre al rispetto delle regole e a restare calmi, questo virus si sconfigge anche senza farsi prendere dal panico ma rispettando con attenzione tutto quanto prescritto dalla scienza per evitare il contagio. Purtroppo io, stando in prima linea, non l’ho potuto evitare, tuttavia sono finalmente negativo e sono tornato al comune per gestire questa difficile fase e per provare, nonostante le difficoltà del momento, a proseguire il lavoro che stiamo portando avanti per offrire un territorio che migliori giorno dopo giorno. Anche su questo, nei prossimi giorni, continuerà il nostro aggiornamento periodico. Vi auguro una buona serata