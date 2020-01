Crispano, il Sindaco Emiliano commenta l’incontro di ieri, nota del primo cittadino:

BANDI REGIONE CAMPANIA PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL COMMERCIO. IERI A CRISPANO SINDACI E CONSIGLIERI REGIONALI.

Ieri a Crispano nella nostra sala consiliare si è tenuto un bel confronto sul tema del bando per i contributi a fondo perduto per il commercio con i sindaci dei paesi limitrofi, Frattaminore, Cardito, Frattamaggiore, Afragola, Casoria e con due Consiglieri Regionali: gli onorevoli Marrazzo e Fiola, disponibili e molto attenti a ben spiegare le ragioni del bando;

Abbiamo inoltre discusso di questa importante opportunità offerta alle imprese del commercio, artigianato e commercio ambulante per l’ottenimento di fondi per il miglioramento delle loro attività insieme con commercialisti ed operatori di settore;

I bandi sono molto ricchi, vi invito caldamente a valutarli o a segnalarli agli amici commercianti. Una finestra da non perdere! È stata anche l’occasione per mettere la nostra città al centro del dibattito di area, con una presenza istituzionale notevole e preparata. Li ringrazio davvero tutti per aver accettato il mio invito, cioè l’invito di Crispano che rappresento, perché come sempre: Forza Crispano