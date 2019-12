Crispano, meteo per le festivita’

Oggi 23 dicembre 2019, il meteo sta sorridendo su gran parte della Regione Campania, dopo giorni di assenza finalmente si e’ rivisto il sole. Negli ultimi giorni, pioggia e vento sono stati grandi protagonosti senza dimenticare il freddo, ma sull’ultimo e’ conseguenza del periodo dell’anno. Dicevamo che oggi, finalmente e’ tornato il sole con un clima che ha sorriso.

Domani 24 dicembre, si dovrebbe vivere uno scenario decisamente bello, con sole protagonista sulla zona interessata, come riportano gli esperti dei maggiori portali nazionali sul meteo. Stesso discorso anche per il 25 e 26 dicembre con sole grande protagonista. Forbice per le temperature dagli 8 ai 15 gradi mentre il vento dovrebbe avere una fascia tra moderato e debole.