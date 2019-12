Crispano, previsioni del tempo per sabato 7 dicembre

Oggi venerdi 6 dicembre 2019 , clima sereno su quasi tutta le regione campania, con nuvole protagoniste in alcune zone mentre il altre si e’ registrato anche il sole andando ad offrire uno scenario gustoso per questa giornata che sta per volgere al termine anche se nel cuore della notte, potrebbe arrivare qualche precipitazione

Domani 7 dicembre 2019 vigilia dell’immacolata, andiamo a vedere le previsioni meteo a Crispano, come riportano i maggiori portali sul meteo e secondo il parere degli esperti, nuvole protagoniste e cielo coperto durante il pomeriggio, queste nuvole potrebbero portare qualche pioggia leggera nel corso della serata, ma non sarebbero previsti forti precipitazioni ed anche il vento previsto per la giornata di domani, dovrebbe essere debole, insomma uno scenario accettabile se questa previsione verra’ confermata e come sempre seguiranno aggiornamenti.