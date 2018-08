Dalla Tv a Solarino, ecco chi si esibira’ in piazza

Sabato 4 Agosto

ANGELA NOBILE

P.ZZA DEL PLEBISCITO ORE 22.00 ecco la biografia della cantante tratta dal suo profilo social

Inizia il percorso artistico quasi per gioco nell’estate 2007, quando scopre le sue doti vocali con il Maestro Barbara Catera, che ancora oggi rappresenta il mentore, la guida, la sua insostituibile vocal coach.

Da subito si sperimenta in generi diversi mettendosi in gioco in grandi contesti e arriva, per il suo primo provino in assoluto, addirittura agli studi della trasmissione tv “X Factor”.

Partecipa a diversi concorsi canori raggiungendo sempre risultati gratificanti, come la fase finale del Festival di San Valentino a Terni nel 2009.

Nel 2010 è all’interno dell’Accademia di Sanremo.

Un’altra tappa importante la raggiunge nel 2011, arrivando alla fase finale delle selezioni per “Amici”, il talent show diretto da Maria De Filippi.

Nel 2011 arriva come semifinalista all’importante concorso nazionale Tour Music Fest.

Dopo questa gavetta, si dedica alla formazione di una band e dal 2012 si esibisce in serate di grande richiamo in tutta la Sicilia orientale.

Nel 2012 realizza il primo videoclip, diretto da Rita Abela, con la canzone inedita “Ma l’amore cos’è” di Chiara Catera. Così inizia a prendere forma il progetto discografico “In bilico”, di prossima uscita.

Nel 2013 si classifica nella terna finale al concorso “Cantagiro”.

Nello stesso anno forma anche un trio jazz e uno acustico con i quali continua le esibizioni concertistiche a Siracusa e provincia.

Nel 2014 Il suo talento l’ha fatta approdare a “The Voice of Italy”, il talent show di Rai 2, nel quale ha riscosso grandi consensi di pubblico e di critica. Nel team del grande J-AX, infatti, è stata apprezzata, oltre che per la penetrante vocalità, anche per il suo inconfondibile stile: connubio perfetto che fa di lei un’artista dal forte carattere.

Ultima ed importante esperienza musicale e televisiva, la partecipazione come cast del programma Domenica In su Rai 1 da Ottobre a Dicembre 2014 che la vede protagonista, insieme ad altri talenti emergenti, di un reality interno al programma e di intrattenimenti vari (giochi, sigle, gare canore).

Nell’agosto 2015 viene invitata da J-Ax a salire sul palcoscenico per l’apertura dei suoi concerti il 7 Agosto a Palermo e l’8 Agosto a Catania.

Un percorso indubbiamente importante che la vede, nonostante il successo, mantenere salda la sua umiltà, dote che la spinge a proseguire gli studi e ad approfondire quotidianamente la tecnica vocale.