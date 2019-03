Il Comune di Lettere istituisce il marchio De.Co, la Denominazione Comunale di Origine dei prodotti agroalimentari, gastronomici ed artigianali del territorio.

E’ uno strumento che consentirà la difesa e la promozione del cosiddetto Prodotto Tipico Locale e come afferma il dott. Luigi Lucibelli, membro della Commissione De.Co del Comune di Lettere “De.Co significa opportunità di sviluppo, tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio del Comune di Lettere.” Continua ricordando che “Lettere è il secondo comune, dopo Agerola, che ha attivato la De.Co. tra i comuni deò Parco dei Monti Lattari”.

Tale iniziativa comunale lascia intendere come la cittadina di Lettere sia sempre al passo dei tempi e attenta a tutto quello che possa fare bene al territorio. La promozione del territorio è fondamentale, com’è allo steso tempo determinante la difesa di quello che produce lo stesso territorio. Le produziono autoctone avranno uno strumento in più per difendersi e per essere orgogliosi delle proprie origini.

La giornata del 9 marzo 2019 è stata importante in ottica De.Co e di valorizzazione del territorio e nella Sala Consiliare del Comune di Lettere erano presenti il Sindaco di Lettere, l’avv. Sebastiano Giordano, il consigliere regionale e della Commissione Agricoltura Regione Campania, l’on. Alfonso Longobardi, il consigliere regionale on. Vincenza Amato, il presidente del consiglio comunale, il dott. De Santis Gennaro ed il presidente della proloco di Lettere, il dott. Antonio Ruocco.

Erano presenti anche gli esperti della materia e del progetto De.Co, in particolare il dott. Luigi Lucibelli, il dott. D’Aniello Francesco, la Dott.ssa Aurora Rosalia, la Dott.ssa Palma Emanuela Abagnale e l’avv. Anna Amendola, Assessore all’Agricoltura del Comune di Lettere