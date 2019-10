È in corso l’esercitazione nazionale di Protezione civile ( Comunicato ufficiale)

È in corso l’esercitazione nazionale di Protezione civile exeFlegrei19. Da questa mattina tutti gli enti coinvolti nella reale gestione del rischio vulcanico Campi Flegrei sono in riunione. L’esercitazione avviene tenendo conto dei reali passaggi. Cioè il tutto sta avvenendo come avverrebbe nella realtà. Stamattina alle 8.30 la Comunità scientifica (INGV, CNR – IREA e Centro Plinius) hanno comunicato una significativa variazione dei parametri monitorati nell’area flegrea.

L‘Osservatorio Vesuviano riferisce di uno sciame sismico avvertito dalla popolazione. La Commissione Grandi Rischi propone il passaggio dall’attuale fase di ATTENZIONE (LIVELLO GIALLO), al livello ARANCIONE (PREALLARME). Si è in attesa della formalizzazione del passaggio che avverrà ufficialmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Presidente della Regione Campania. (Si ricorda che si tratta esclusivamente di una ESERCITAZIONE e non di fenomeni realmente in atto)

In foto alcuni momenti della Esercitazione presso la Protezione civile della Regione Campania con la riunione in videoconferenza dalla Sala Emercom e l’avvio delle comunicazioni dalla Sala operativa.